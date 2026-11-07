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Mandi News: किसानों को बाजार की मांग के अनुरूप खेती करने के लिए किया जागरूक

Sat, 07 Nov 2026 05:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 05:59 PM IST
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Farmers were made aware of the need to align their farming practices with market demand.
कृषि अधिकारियों ने साझा किए अनुभव
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना की खंड परियोजना प्रबंधन इकाई मंडी की ओर से सब्जी मंडी फार्म यार्ड, डडोर में बाजार सर्वेक्षण आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. राजेश कुमार ने की।
सर्वेक्षण के दौरान बहाव सिंचाई योजना रोपा से नलवारी के 10 लाभार्थी किसानों को बाजार की मांग, फसल उत्पादन के रुझान और खेती से पहले बाजार की जरूरतों को समझने के बारे में जागरूक किया गया। इसके बाद किसानों ने उठाऊ सिंचाई योजना कसारला का भी दौरा किया।
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कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों, एफपीओ पदाधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान विभागीय योजनाओं, आपसी समन्वय और बाजार संपर्क के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा की गई।
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