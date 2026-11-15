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Mandi News: धर्मपुर में छठ पूजा की धूम, प्रवासी मजदूरों ने दिया सूर्य को अर्घ्य

Sun, 15 Nov 2026 06:48 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 06:48 PM IST
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Chhath Puja celebrated with great fervor in Dharampur; migrant workers offer 'arghya' to the Sun.
सोनखड्ड में पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की
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संवाद न्यूज एजेंसी

धर्मपुर (मंडी)। धर्मपुर क्षेत्र में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा श्रद्धा और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया। प्रवासी परिवारों ने सोनखड्ड में एकत्रित होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया तथा छठी मैया की विधिवत पूजा-अर्चना की। व्रतियों ने परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।
पूजा के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विभिन्न अनुष्ठान संपन्न किए। सोनखड्ड में श्रद्धालुओं की उपस्थिति से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। प्रवासी परिवारों में पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।
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इस मौके पर नरेश कुमार, संतोष कुमार, रानी देवी, मंती देवी, रजनी देवी और महेश ने बताया कि छठ पूजा बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित देश के कई राज्यों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाने वाला प्रमुख लोकपर्व है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की आराधना कर परिवार की सुख-शांति, संतान की दीर्घायु और समृद्धि की कामना की जाती है। छठ पर्व में स्वच्छता, पवित्रता और अनुशासन का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि रोजगार के सिलसिले में अपने गृह राज्यों से दूर रहने के बावजूद वे अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। धर्मपुर में सामूहिक रूप से छठ पूजा मनाने से उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ-साथ आपसी भाईचारे और मेलजोल को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है।
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