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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Electricity supply will no longer play hide-and-seek in the Bahri and Madhi areas.

Mandi News: बहरी और मढ़ी क्षेत्र में अब आंख-मिचौनी नहीं खेलेगी बिजली

Tue, 03 Nov 2026 10:35 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Tue, 03 Nov 2026 10:35 AM IST
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Electricity supply will no longer play hide-and-seek in the Bahri and Madhi areas.
धर्मपुर (मंडी)। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नवनिर्मित 132 केवी सब-स्टेशन जागणा से बहरी और मढ़ी क्षेत्रों के 33 केवी सब-स्टेशनों को जोड़ा गया है। इससे इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होगी।
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घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी समस्याओं से राहत मिलने के साथ जल शक्ति विभाग की पेयजल और सिंचाई योजनाओं के संचालन में भी मदद मिलेगी। क्षेत्रों में बिजली की आंख-मिचाैनी की समस्या खत्म हो जाएगी।
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विद्युत उपमंडल धर्मपुर के सहायक अभियंता अनुराग ने बताया कि नवनिर्मित 132 केवी सब-स्टेशन जागणा से बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से बिजली की लाइनों और विद्युत उपकरणों से उचित दूरी बनाए रखने की अपील की। विशेषकर बच्चों को बिजली की लाइनों के आसपास न जाने देने का आग्रह किया।
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