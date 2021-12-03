Mandi News: स्कूटी की टक्कर से वृद्ध महिला की मौत
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:55 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:55 AM IST
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लदरौर (हमीरपुर)। पुलिस चौकी लदरौर के तहत लदरौर बाजार में स्कूटी की टक्कर से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान सावित्री देवी निवासी लदरौर खुर्द के रूप में हुई है। सावित्री देवी दूध लेने के लिए लदरौर बाजार आई थीं। इसी दौरान वह स्कूटी की चपेट में आ गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद स्कूटी सवार उन्हें उपचार के लिए भोटा अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने आरोपी स्कूटी चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस हादसे के कारणों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। एसपी बलवीर सिंह ने मामले की पुष्टि की।
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