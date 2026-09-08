Mandi News: थाने पहुंचा विवाद, दोनों पक्षों ने दी शिकायत

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स्कूल प्रबंधन ने शिकायत में आरोप लगाया है कि समारोह में आमंत्रित मुख्यातिथि के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। साथ ही धक्कामुक्की करने और उन्हें स्कूल परिसर में प्रवेश से रोकने का आरोप लगाया गया है।दूसरी ओर, एसएमसी और स्थानीय लोगों ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि समारोह के लिए पहले तय किए गए मुख्यातिथि को अंतिम समय में बदलने से नाराजगी थी। इसी मुद्दे पर कार्यक्रम के दौरान बहस हुई। सेवानिवृत्त केंद्रीय मुख्य शिक्षक एवं पेंशनर संघ गोहर के अध्यक्ष टेकचंद ने भी स्कूल प्रबंधन के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यातिथि बदलने को लेकर लोगों में रोष था और इसी कारण बहस हुई थी। उनके अनुसार किसी के साथ धक्कामुक्की या अपमान नहीं किया गया।पुलिस ने दोनों शिकायतों को जांच में लिया है। घटना के समय मौजूद लोगों के बयान और अन्य तथ्यों की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।