Mandi News: बाजार में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:32 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:32 AM IST
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थुनाग (मंडी)। व्यापार मंडल थुनाग और लंबाथाच के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को एसडीएम संजीत कुमार शर्मा से मुलाकात की और क्षेत्र की मुख्य समस्याओं के निवारण के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान व्यापारियों ने थुनाग बाजार में मूलभूत सुविधाओं के सुधार और सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने की मांग की।
एसडीएम को सौंपे गए मांग पत्र में बस अड्डे से पुरानी तहसील तक जाने वाली सड़क को जल्द दुरुस्त करने, थुनाग बस स्टैंड परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने और पूरे बाजार क्षेत्र में बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। इसके साथ ही रात के समय पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस विभाग को पत्र प्रेषित करने तथा बाजार में नई सोलर लाइटें लगवाने के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत व बीडीसी सदस्य को आवेदन करने का निर्णय लिया गया।
व्यापारियों ने कहा कि सड़कों के सुधार, पर्याप्त रोशनी व्यवस्था और नियमित पुलिस गश्त से दुकानदारों एवं आम जनता को सुविधा मिलेगी। वहीं, सीसीटीवी कैमरे स्थापित होने से आपराधिक और अप्रिय घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। एसडीएम ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागों के माध्यम से शीघ्र आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने का आश्वासन दिया।
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इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रधान पुष्पराज ठाकुर, सचिव खेम सिंह, उपाध्यक्ष ज्ञान वर्मा, बीडीसी सदस्य डॉ. ईश्वर दास, नर्मदा देवी, शिवदयाल और कश्मीर सिंह सहित कई अन्य स्थानीय व्यापारी उपस्थित रहे।
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एसडीएम को सौंपे गए मांग पत्र में बस अड्डे से पुरानी तहसील तक जाने वाली सड़क को जल्द दुरुस्त करने, थुनाग बस स्टैंड परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने और पूरे बाजार क्षेत्र में बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। इसके साथ ही रात के समय पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस विभाग को पत्र प्रेषित करने तथा बाजार में नई सोलर लाइटें लगवाने के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत व बीडीसी सदस्य को आवेदन करने का निर्णय लिया गया।
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व्यापारियों ने कहा कि सड़कों के सुधार, पर्याप्त रोशनी व्यवस्था और नियमित पुलिस गश्त से दुकानदारों एवं आम जनता को सुविधा मिलेगी। वहीं, सीसीटीवी कैमरे स्थापित होने से आपराधिक और अप्रिय घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। एसडीएम ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागों के माध्यम से शीघ्र आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने का आश्वासन दिया।
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इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रधान पुष्पराज ठाकुर, सचिव खेम सिंह, उपाध्यक्ष ज्ञान वर्मा, बीडीसी सदस्य डॉ. ईश्वर दास, नर्मदा देवी, शिवदयाल और कश्मीर सिंह सहित कई अन्य स्थानीय व्यापारी उपस्थित रहे।