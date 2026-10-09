Mandi News: कर्मचारियों की पदोन्नति और रिक्त पद भरने की मांग

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। कर्मचारियों की पदोन्नति, रिक्त पदों को भरने और लंबित विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने आवाज बुलंद करने की तैयारी की है। जिला मंडी इकाई की वर्चुअल बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई।राज्य की ओर से नियुक्त प्रभारी लेखराज ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला अध्यक्ष विद्यासागर सहित जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के सदर मंडी मंडल समेत जिले के आठ डिवीजनों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने भाग लिया।बैठक में अक्तूबर में शिमला में होने वाले महासंघ के समारोह की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। कर्मचारियों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया गया। संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए 12 अक्तूबर से जिले में डोनेशन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया।प्रदेश अध्यक्ष लेखराज ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों की एकजुटता संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी समस्याओं और मांगों को सरकार व विभागीय नेतृत्व के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। बैठक में संगठन की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का भी आह्वान किया गया।