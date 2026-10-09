Mandi News: विद्यार्थियों को बताए कॅरिअर और स्वरोजगार के विकल्प

संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जड़ोल में भविष्य सेतु कार्यक्रम के तहत जिला रोजगार कार्यालय और मॉडल कॅरिअर सेंटर मंडी ने कॅरिअर काउंसलिंग एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया। इसमें विद्यार्थियों को कॅरिअर चयन, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने, समय का सदुपयोग करने और अनुशासन के साथ मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रवक्ता जोगिंदर सिंह और भौतिक विज्ञान प्रवक्ता राम लाल ने शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकल्पों की जानकारी दी।शिविर में स्वास्थ्य विभाग ने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, जबकि पंजाब नेशनल बैंक के आरसेटी प्रतिनिधियों ने कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसरों पर प्रकाश डाला। विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्या बिंद्रा देवी सहित अन्य उपस्थित रहे।