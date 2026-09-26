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Mandi News: दियोटसिद्ध मंदिर में बदली वर्षों पुरानी कार्यालय व्यवस्था

Sun, 27 Sep 2026 07:48 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 07:48 AM IST
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Decades-old office system changed at Deotsidh Temple.
दियोटसिद्ध (हमीरपुर)। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में प्रशासनिक व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित किया है। मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों के चलते मंदिर से संबंधित अधिकांश कार्यालयों को लंगर भवन की ऊपरी मंजिल में स्थानांतरित किया है।
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मंदिर अधिकारी राजेश शर्मा ने कहा कि मंदिर परिसर में विकास कार्य लगातार जारी हैं। ऐसे में कार्यालयों को एक स्थान पर व्यवस्थित करने का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को सुचारु रखना और विकास कार्यों के दौरान कर्मचारियों व श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाना है। उन्होंने कहा कि मंदिर अधिकारी का कार्यालय, सुरक्षा कक्ष, अतिथि कक्ष और काउंटरिंग रूम मंदिर के समीप ही रखे गए हैं, जबकि अन्य कार्यालय लंगर भवन की ऊपरी मंजिल में स्थानांतरित किए हैं। इससे मंदिर परिसर में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग हो सकेगा और कर्मचारियों को विभागीय कार्यों के लिए पर्याप्त जगह मिल सकेगी। एडीबी परियोजना के तहत दियोटसिद्ध में आने वाले समय में कई विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में भी आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं।
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