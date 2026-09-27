Mandi News: प्राथमिक स्कूलों में खेल-खेल में पढ़ाई करेंगे नौनिहाल

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किटों का आवंटन समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से सीखने में सुविधा मिलेगी। प्राइमरी कक्षाओं में दाखिल तीन से छह वर्ष तक के विद्यार्थियों को पहली कक्षा में प्रवेश से पूर्व भाषा कौशल में सुधार, अंक समझने, लिखने में निपुण बनाने के लिए किटों को बनाया गया है, जिससे बाल्यावस्था की शिक्षा को रोचक बनाया जा सके। वर्तमान में प्राथमिक स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाया जा रहा है।क्या है ईसीसीई किटईसीसीई में खिलौनों के साथ रंगीन पुस्तकें, गणित से जुड़ी सामग्री, कला एवं शिल्प के उपकरण और विभिन्न खेल शामिल हैं। इनके माध्यम से बच्चों में भाषा कौशल, अंक ज्ञान, लिखने और बोलने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। गतिविधियों के जरिये बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।छह प्राथमिक पीएमश्री स्कूलों में तीन से छह वर्ष तक के विद्यार्थी ईसीसीई किट से पढ़ाई करेंगे। खेल-खेल में पढ़ाने और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किट तैयार की गई है। - नवीन कुमार, उपनिदेशक गुणवत्ता नियंत्रक एवं डीपीओ समग्र शिक्षा।