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Mandi News: जवाहर पार्क में डांडिया की धूम, पारंपरिक धुनों पर देर तक थिरके लोग

Tue, 20 Oct 2026 04:29 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 04:29 PM IST
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Dandiya festivities in full swing at Jawahar Park; people danced for hours to traditional tunes.
मां शक्ति जनकल्याण समिति के दुर्गा उत्सव में विधायक राकेश जम्वाल ने की शिरकत
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। क्षेत्र के जवाहर पार्क में दुर्गा उत्सव में डांडिया की धुनों पर सैकड़ों लोग झूम उठे। मां शक्ति जनकल्याण समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, संगीत और उत्साह का संगम देखने को मिला। युवाओं के साथ महिलाओं और अन्य प्रतिभागियों ने भी डांडिया खेलकर उत्सव की रौनक बढ़ाई। लोगों की भागीदारी से आयोजन स्थल पर देर तक उल्लासपूर्ण माहौल बना रहा।

कार्यक्रम में सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। एस डांस स्टूडियो सुंदरनगर के प्रबंधक कार्तिक और उनके सहयोगियों ने डांडिया कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान कार्तिक ने विधायक को डांडिया स्टिक भेंट कर उनका स्वागत किया। डांडिया नृत्य के दौरान प्रतिभागियों ने पारंपरिक अंदाज में ताल से ताल मिलाई। सामूहिक नृत्य ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को उत्सव से जुड़ने का अवसर दिया।
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