फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Building a developed, prosperous, and self-reliant India is the Sangh's goal: Manoj

विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संघ का लक्ष्य : मनोज

Tue, 20 Oct 2026 05:03 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 05:03 PM IST
विज्ञापन
Building a developed, prosperous, and self-reliant India is the Sangh's goal: Manoj
जोगिंद्रनगर में विजयदशमी पर शस्त्र पूजन और पथ संचलन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का लक्ष्य विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। इसके लिए समाज में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और एकता की भावना मजबूत करना जरूरी है। यह बात संघ के मुख्य वक्ता मनोज ने विजयदशमी पर रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कही।

कार्यक्रम में शस्त्र पूजन के बाद पथ संचलन निकाला गया। मनोज ने कहा कि वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन ही संघ की स्थापना हुई थी। कार्यक्रम अध्यक्ष नरेंद्र ने स्वयंसेवकों से समाज में एकता, अनुशासन और देशभक्ति बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मुख्य आयोजक यादविंद्र और यमन सहित धनी राम, गौरव और अन्य स्वयंसेवक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed