फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Before burning Ravana, it is essential to eradicate ten evils from society.

Mandi News: रावण को जलाने से पहले समाज की दस बुराइयों को खत्म करना जरूरी

Tue, 20 Oct 2026 05:25 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 05:25 PM IST
विज्ञापन
Before burning Ravana, it is essential to eradicate ten evils from society.
पड्डल मैदान में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने बेटी बचाओ अभियान के तहत दिया संदेश
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। रावण के दस शीश जलाने से पहले समाज में व्याप्त दस बुराइयों को खत्म करना जरूरी है। बेटियों से भेदभाव, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, दहेज प्रथा और जातिगत भेदभाव जैसी कुरीतियां आज भी समाज में मौजूद हैं। इसी संदेश के साथ हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने मंगलवार को मंडी के पड्डल मैदान में बेटी बचाओ अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया। समिति ने सामाजिक बुराइयों को रावण के दस शीशों का प्रतीक बनाकर लोगों से इनके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की।
समिति के जिला सचिव गजेंद्र शर्मा ने कहा कि समिति पिछले 20 वर्षों से रावण दहन के माध्यम से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य केवल रावण के पुतले का दहन करना नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित करना भी है। उन्होंने कहा कि बेटियों को समान अधिकार, सम्मान, सुरक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
विज्ञापन

समिति ने बेटियों से भेदभाव, छेड़छाड़, दुष्कर्म, महिला हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, नशाखोरी, अंधविश्वास और भ्रष्टाचार को समाज की दस प्रमुख बुराइयों के रूप में रेखांकित किया। पर्चों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए समिति ने इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपने स्तर पर पहल करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed