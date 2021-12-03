Mandi News: जिले में अभी 38 सड़कें बंद, पांच बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप

संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। बारिश के बाद मंडी जिले में बंद सड़कों को खोलने का काम तेजी से चल रहा है। बुधवार सुबह जिले में 53 सड़कें बंद थीं लेकिन दोपहर चार बजे तक 15 मार्ग बहाल कर दिए गए। इसके बाद भी जिले की 38 सड़कें अभी यातायात के लिए बंद हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी ताजा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सराज क्षेत्र में सबसे ज्यादा 29 सड़कें बंद हैं। थलौट मंडल में पांच, सरकाघाट में तीन और सुंदरनगर में एक सड़क अभी बंद है। बंद मार्गों को खोलने के लिए विभागीय टीमें लगातार काम कर रही हैं।बारिश का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है। करसोग के तीन और गोहर के दो बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि जिले में अब तक किसी भी पेयजल योजना की जलापूर्ति बाधित नहीं हुई है। उधर, डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि बहाली कार्य में विभागीय टीमें जुटी हुई हैं।