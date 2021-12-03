Mandi News: नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के चालान

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जाहू (हमीरपुर)। जाहू बाजार में यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई की। इस दौरान नो पार्किंग जोन में खड़े पांच वाहनों के चालान किए। चालान कोर्ट में प्रेषित किए। पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करने की हिदायत दी। एसपी बलवीर सिंह ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। संवाद