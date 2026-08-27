Mandi News: पंखे से लटका मिला गुरदासपुर निवासी व्यक्ति का शव

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फोरलेन कंपनी में करता था वेल्डिंग का काम, जांच में जुटी पुलिससंवाद न्यूज एजेंसीनगवाईं (मंडी)। पनारसा में मंगलवार शाम एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। मृतक की पहचान संदीप सिंह (40) पुत्र गुरवचन सिंह निवासी गुरदासपुर (पंजाब) के रूप में हुई है। संदीप पनारसा में किराये के कमरे में रहकर फोरलेन कंपनी में वेल्डिंग का काम करता था। वर्तमान में उसकी ड्यूटी बिलासपुर में थी और वह पर घर आया हुआ था।पुलिस के अनुसार मंगलवार को संदीप कमरे में अकेला था। उसकी पत्नी अपनी बेटी से मिलने गई हुई थी। शाम करीब चार बजे जब वह वापस कमरे पर पहुंची तो संदीप को पंखे से लटका हुआ देखा। पति को इस हालत में देखकर पत्नी ने शोर मचाया और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी।सूचना मिलने पर औट थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल संदीप ने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच में मृतक के गले पर फंदे के निशान थे। जबकि शरीर पर किसी अन्य प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले। मृतक की पत्नी पिंकी देवी ने किसी पर कोई संदेह नहीं जताया है। मामले में बीएनएसएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई की जा रही है। उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। मौत के सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी।