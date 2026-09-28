Mandi News: बिजली बिलों के बकायेदारों पर बोर्ड सख्त, आठ कनेक्शन काटे

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मंडी शहर के सब डिविजन-1 में बकाया बिजली बिल जमा न करने पर अब तक आठ उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। इनमें घरेलू और व्यावसायिक दोनों श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं।वहीं, बोर्ड ने अन्य बकायेदार उपभोक्ताओं से करीब 10 लाख रुपये की बकाया राशि वसूल कर ली है। बिजली बोर्ड की ओर से बकाया बिलों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।बोर्ड के अनुसार अभी जिन उपभोक्ताओं की ओर बिजली बिल की राशि बकाया है, उनसे बुधवार तक भुगतान करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद भी राशि जमा नहीं होने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कनेक्शन काटने की प्रक्रिया 30 सितंबर तक जारी रहेगी।बोर्ड अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने लंबित बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें, ताकि कनेक्शन कटने जैसी कार्रवाई से बचा जा सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।सब डिविजन-1 के सहायक अधिशासी अभियंता नरेश ठाकुर ने बताया कि बोर्ड टीम बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क कर लंबित बिलों का भुगतान करने के लिए कह रही है। इसके बावजूद निर्धारित समय में बकाया राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं।