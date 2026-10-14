फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Bhavna shines thanks to Kabaddi; felicitated in Gohar.

Mandi News: कबड्डी के दम पर चमकीं भावना, गोहर में हुआ सम्मान

Wed, 14 Oct 2026 01:48 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Bhavna shines thanks to Kabaddi; felicitated in Gohar.
उपमंडल प्रशासन और ग्राम पंचायत बैला ने शॉल, टोपी और स्मृति चिह्न भेंट कर बढ़ाया हौसला
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
गोहर (मंडी)। कबड्डी के मैदान में अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर पहचान बनाने वाली गोहर की बेटी भावना ठाकुर को सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों का गौरव बढ़ाया गया। ग्राम पंचायत बैला में आयोजित समारोह में उपमंडल प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों ने भावना को सम्मानित किया। इस अवसर पर एसडीएम देवी राम और तहसीलदार वीना ठाकुर ने उन्हें शॉल, हिमाचली टोपी और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।

एसडीएम देवी राम ने कहा कि भावना ठाकुर ने अपनी मेहनत, लगन और खेल के प्रति समर्पण से क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र की उन बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है, जो खेलों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने का सपना देखती हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जरूरत केवल उन्हें उचित अवसर, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करने की है। ग्राम पंचायत बैला के प्रतिनिधियों ने भी भावना की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया और इसे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बताया। सम्मान प्राप्त करने पर भावना ठाकुर ने उपमंडल प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed