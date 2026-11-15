Mandi News: बल्ह पुलिस ने ट्रक से 660 बोतलें शराब की बरामद

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मंडी। बल्ह पुलिस थाना की टीम ने रविवार को नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 55 पेटियां शराब बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक को तलाशी के लिए रोका। तलाशी के दौरान ट्रक से कुल 660 बोतलें शराब बरामद की गई।शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने आरोपी चालक रमेश कुमार, पुत्र प्रेम सिंह, निवासी डाकघर, जुखाला, जिला बिलासपुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं। ट्रक से 50 पेटियां ऑल सीजन व्हिस्की और 5 पेटियां ओल्ड मोंक बरामद की गई है। बरामद शराब की कुल मात्रा 55 पेटियां (660 बोतलें) है।पुलिस ने आरोपी रमेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।