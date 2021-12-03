Mandi News: बेटे पर लगाए मारपीट के आरोप

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ऊहल (हमीरपुर)। थाना सुजानपुर के तहत टिक्करु चमियाणा में गाली-गलौज कर मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता नीलम कुमारी निवासी टिक्करु चमियाणा ने कहा कि शुक्रवार सुबह वह अपने घर पर दैनिक कार्यों में लगी हुई थीं। इसी दौरान उनका बेटा आंगन में आकर गाली-गलौज करने लगा। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वह डंडे से मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। शिकायत के आधार पर सुजानपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। मामले की पुष्टि एसपी बलबीर सिंह ने की है।