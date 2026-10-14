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Mandi News: अन्नपूर्णा इलेवन ने जीता राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला मैच

Wed, 14 Oct 2026 07:25 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:25 PM IST
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Annapurna Eleven won the first match of the state-level cricket tournament.
चौंतड़ा (मंडी)। चौंतड़ा खेल मैदान में राज्य स्तरीय पंचायत क्रिकेट प्रतियोगिता (सीजन चार) का शुभारंभ राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के उप मुख्य अभियंता धीरज धीमान ने बुधवार को हुआ। एसडीओ जितेंद्र चावला खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ के विशेष अतिथि रहे। प्रतियोगिता का पहला मैच अन्नपूर्णा 11, भडियाडा पंचायत वर्सेस रोपडी पंचायत के मध्य खेला गया, जिसमें अन्नपूर्णा 11, भडियाडा पंचायत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 99 रनों का लक्ष्य रोपडी पंचायत के सामने रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए रोपडी के खिलाड़ी 75 रन ही बना सके और अन्नपूर्णा 11, भडियाडा पंचायत ने 23 रनों से जीत हासिल कर ली अन्नपूर्णा 11 के बल्लेबाज दीपक ठाकुर ने अपनी टीम के लिए 49 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रतियोगिता के आयोजक पवन ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से दस से अधिक टीमें हिस्सा ले रही है। विजेता टीम को आकर्षक ट्रॉफी और इनामी राशी से नवाजा जाएगा। संवाद
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