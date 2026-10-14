Mandi News: रिवालसर स्कूल में रंगोत्सव कार्यक्रम के विद्यार्थियों को किया सम्मानित
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:10 PM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:10 PM IST
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रिवालसर (मंडी)। पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिवालसर में रंगोत्सव कार्यक्रम धूमधाम के साथ आयोजित किया। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य विक्रम सिंह राठौर ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने हिमाचली नाटी, देशभक्ति गीत, लघु नाटक और मनमोहक समूह गान प्रस्तुत कर उपस्थित दर्शकों की वाहवाही लूटी। इसके साथ ही आयोजित पेंटिंग, रंगोली और हस्तशिल्प प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं ने अपनी बेहतरीन रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के समापन पर विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन बुद्धिश चंद्र ने किया गया तथा समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संवाद
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