Mandi News: सोलर पैनल लगाने पर मिलेगी सब्सिडी, बिजली बिल में भी होगी बचत

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। शहर के सेरी मंच में बुधवार को आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जागरूकता कार्यक्रम में लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान करीब 400 लोगों ने योजना के तहत पंजीकरण करवाया। इस दौरान उपभोक्ताओं को छतों पर सोलर पैनल लगाने, सरकारी सब्सिडी और बिजली बिल में बचत के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि सौर ऊर्जा के उपयोग से घरेलू बिजली खर्च कम होगा। साथ ही पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटने से पर्यावरण प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।वरिष्ठ अधिशासी अभियंता राजेश कौंडल ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ घरेलू बिजली उपभोक्ता उठा सकते हैं। योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। इससे उपभोक्ता सौर ऊर्जा का उपयोग कर बिजली बिल में बचत कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि एक से दो किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल पर 33 हजार रुपये, दो से तीन किलोवाट पर 66 हजार रुपये और तीन किलोवाट से अधिक क्षमता पर 85 हजार रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है।