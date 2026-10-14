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Mandi News: बल्ह घाटी से दूध और मिठाइयों के भरे नौ सैंपल

Wed, 14 Oct 2026 07:06 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:06 PM IST
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Nine samples of milk and sweets collected from Balh Valley.
दूध, पनीर, घी और पांच तरह की मिठाइयों के सैंपल भेजे लैब
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। त्योहारी सीजन के बीच खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने बुधवार को बल्ह घाटी का रुख किया। विभागीय टीम ने रत्ती, नेरचौक और बग्गी में सैंपलिंग प्रक्रिया की। टीम ने दूध, पनीर, घी और विभिन्न मिठाइयों के कुल नौ सैंपल भरे। अब लैब रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई अमल पर लाई जाएगी।
विभागीय टीम ने निरीक्षण के दौरान दूध, पनीर, घी, खोया, बेसन के लड्डू, गुलाब जामुन और बर्फी का भी एक-एक सैंपल भरा का एक-एक सैंपल लिया। इसके अलावा रसगुल्ला के दो सैंपल भरे गए।
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सैंपलिंग के माध्यम से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों की जांच की जाएगी। खासकर दूध से बने उत्पादों और मिठाइयों के नमूनों की जांच से उनकी शुद्धता का पता लगाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट आने के बाद ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
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उधर, विभागीय आयुक्त एलडी ठाकुर ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना है। बताया कि किसी भी तरह की शंका या शिकायत होने पर विभाग से संपर्क करें।
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