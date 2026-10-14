Mandi News: दुर्गा पूजा में स्कूली बच्चों ने धार्मिक भजनों से भक्तिमय किया माहौल

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संवाद न्यूज एजेंसीटिहरा (मंडी)। श्री अवाहदेवी माता मंदिर परिसर में शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव के चौथे दिन स्कूली विद्यार्थियों के लिए रंगारंग सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की। कार्यक्रम में आचार्य पुरुषोत्तम लाल अत्री ने मुख्य अतिथि शिरकत की।प्रतियोगिता में क्षेत्र के छह विद्यालयों के बच्चों ने भक्तिमय भजनों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। डीएवी स्कूल ग्रयोह के विद्यार्थियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति से वाहवाही लूटी।कड़े मुकाबले के बीच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चोलथरा और समीरपुर ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया। ग्रयोह स्कूल सहित इन तीनों उत्कृष्ट विद्यालयों को 2100-2100 रुपये की नकद राशि व माता का चित्र भेंट कर पुरस्कृत किया।वहीं, अजय मॉडल स्कूल सरौन ने दूसरा स्थान प्राप्त कर 1500 रुपये तथा डीपीएस अवाहदेवी ने तीसरा स्थान हासिल कर 1100 रुपये का नकद पुरस्कार एवं स्मृति चिह्न जीता। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य पवन कुमार, कार्यक्रम आयोजक वंदना गुलेरिया तथा मंदिर कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।