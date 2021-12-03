Mandi News: चोरी के मामले में आरोपी को मिली जमानत
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:44 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:44 AM IST
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मंडी। नागधार में घर का ताला तोड़कर करीब 35 हजार रुपये के कांसे के बर्तन चोरी करने के आरोपी गगन को अदालत ने अस्थायी जमानत दे दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 मंडी की अदालत ने आरोपी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। पुलिस के अनुसार 21 सितंबर को ताराचंद घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ था और कांसे के बर्तन गायब थे। इनकी कीमत करीब 35 हजार रुपये बताई गई। शिकायत के आधार पर सदर थाना मंडी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 131(4) और 305 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के दौरान पुलिस ने गगन को गिरफ्तार किया था। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और उससे अब किसी तरह की बरामदगी या हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट और जांच की स्थिति देखने के बाद जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया। आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने, जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त लगाई गई है। संवाद
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