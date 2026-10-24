Mandi News: कार की टक्कर से 66 वर्षीय बुजुर्ग की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसी

बलद्वाड़ा (मंडी)। बलद्वाड़ा क्षेत्र के छत्र के पास कार की टक्कर से 66 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, राकेश निवासी अप्पर जैहमत ने शिकायत में बताया कि बीती वीरवार शाम को मनीष कुमार निवासी हरयाली टांडा कार लेकर जा रहा था। इस दौरान छत्र के पास कार ने उनके ससुर कश्मीर सिंह (66) निवासी छत्र को टक्कर मार दी। हादसे में कश्मीर सिंह की मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस ने बीते शुक्रवार को पुलिस थाना हटली में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, पुलिस कर रही जांच