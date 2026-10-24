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Mandi News: महिला और पुरुष वर्ग की हॉकी प्रतियोगिता में विजेता बना मंडी कॉलेज

Sat, 24 Oct 2026 05:58 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 05:58 PM IST
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Mandi College emerged as the winner in both the men and women hockey competitions.
पुरुष वर्ग में मंडी कॉलेज ने सुंदरनगर को 6-1 और महिला वर्ग में सुंदरनगर ने कुल्लू को 1-0 से दी मात
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में आयोजित सरदार पटेल विश्वविद्यालय अंतर-महाविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हुआ। समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विजेता, उपविजेता और द्वितीय उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफियां प्रदान कर सम्मानित किया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार ने उन्हें सम्मानित किया।
महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी और महाराजा लक्ष्मण सेन स्मारक महाविद्यालय सुंदरनगर के बीच खेला गया। इसमें मंडी कॉलेज की टीम ने 1-0 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया।
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वहीं, पुरुष वर्ग के फाइनल में भी वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी और महाराजा लक्ष्मण सेन स्मारक महाविद्यालय सुंदरनगर की टीमें आमने-सामने रहीं। इस मुकाबले में मंडी कॉलेज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सुंदरनगर की टीम को 6-1 से पराजित किया और चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। प्रतियोगिता में वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी ने पहला, महाराजा लक्ष्मण सेन स्मारक महाविद्यालय सुंदरनगर ने दूसरा तथा राजकीय महाविद्यालय कुल्लू ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
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चैंपियनशिप की आयोजन सचिव डॉ. अंजू पाठक शर्मा ने बताया कि उत्साह के साथ प्रतियोगिता का समापन हुआ।
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