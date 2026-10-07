अध्ययन में बड़ा खुलासा: बढ़ती गर्मी से उत्तर-पश्चिमी हिमालय की जमीन में बदलाव, तीन मीटर तक पिघली परत

अध्ययन में ये तथ्य आए सामने

हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान जमीन की ऊपरी परत पिघलती है और सर्दियों में दोबारा जम जाती है। वैज्ञानिक इसे सक्रिय परत कहते हैं। इसकी गहराई में होने वाला बदलाव तापमान और मौसम में परिवर्तन के हिमालयी जमीन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने का महत्वपूर्ण संकेत है। अध्ययन के अनुसार, सैटेलाइट आंकड़ों में मटियान में सक्रिय परत की मोटाई करीब एक से तीन मीटर और बारालाचा में 0.5 से दो मीटर तक आंकी गई। इन आंकड़ों की जांच के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) का इस्तेमाल किया गया। यह तकनीक जमीन के भीतर रेडियो तरंगें भेजकर विभिन्न परतों की स्थिति का पता लगाती है। जमीन पर हुई जीपीआर जांच में मटियान में पिघलने वाली परत की गहराई 0.6 से 1.2 मीटर और बारालाचा में 0.2 से 0.5 मीटर मिली।