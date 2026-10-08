हिमाचल: स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए पिक एंड चूज की नीति अवैध करार, जानें हाईकोर्ट के बड़े फैसले

तीनों सदस्यों की सदस्यता को किया निरस्त

इसी बीच सहकारिता विभाग ने 16 मार्च 2026 को एक्ट की धारा 35 का उपयोग कर बोर्ड में तीन बाहरी लोगों को सरकारी नॉमिनी के तौर पर शामिल कर दिया। निर्वाचित निदेशकों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान में इस सोसायटी में सरकार का एक रुपये का भी शेयर नहीं है और न ही कोई सरकारी लोन लंबित है, इसलिए सरकार को बोर्ड में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। सरकार की दलील दी थी कि साल 1964-65 से लेकर 2014 तक इस फेडरेशन में सरकार की 99 फीसदी हिस्सेदारी (लगभग 60 लाख रुपये) रही थी। हालांकि सोसायटी ने 2023-24 तक सरकार का पूरा पैसा वापस कर दिया था, लेकिन भूतकाल में दिए गए वित्तीय सहयोग के कारण सरकार का नियंत्रण बना रहना चाहिए। कोर्ट ने कानून के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए कहा कि एक्ट की धारा 35 में लिखे शब्दों का सीधा मतलब यह है कि सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी या गारंटी अधिसूचना जारी होने की तिथि पर सक्रिय और मौजूद होनी चाहिए। यदि कोई पुराना निवेश या लोन सोसायटी ने पूरा चुका दिया है, तो हिस्सेदारी समाप्त होते ही सरकार का नामांकन करने का अधिकार भी स्वतः ही गायब हो जाता है। कोर्ट ने तीनों गैर-सरकारी सदस्यों की सदस्यता को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इन नामांकित सदस्यों के विचारों, मताधिकार या प्रभाव के चलते फेडरेशन द्वारा चेयरमैन या किसी अन्य पदाधिकारी को चुनने के लिए लिए गए सभी फैसले तत्काल प्रभाव से रद्द माने जाएंगे। हाई कोर्ट ने सोलन जिला सहकारी फेडरेशन को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह नए सिरे से चेयरमैन और अन्य पदाधिकारियों के पदों के लिए 31 अक्तूबर या उससे पहले निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाए।