Kullu News: कोरम पूरा न होने से टला जिप अध्यक्ष का चुनाव

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10 सीटों वाली जिला परिषद में नौ सीटों पर चुनाव हुआ है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस समर्थित चार, भाजपा समर्थित तीन और दाे विकास मंच समर्थित सदस्य हैं। एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए पांच सदस्यों का समर्थन जरूरी है। कांग्रेस को बहुमत के लिए एक, भाजपा को दो और विकास मंच को तीन सदस्यों के समर्थन की जरूरत है।कांग्रेस चार सदस्यों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में सामने है, लेकिन उसके पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। भाजपा के पास तीन सदस्य हैं, जबकि दो सदस्यों वाला विकास मंच किसी भी पक्ष के साथ जाने पर समीकरण बदल सकता है। अब पांच अक्तूबर को होने वाला चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।मंच की ओर से भाजपा को समर्थन देने की बात कही गई है। कांग्रेस ने भी स्पष्ट किया है कि यदि विकास मंच बिना किसी शर्त समर्थन देने को तैयार होता है, तो पार्टी इस पर विचार करेगी। उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भडाना ने बताया कि सोमवार को जिला परिषद के चुनाव के लिए कोरम पूरा नहीं हो पाया। अब पांच अक्तूबर को चुनाव करवाने की तिथि निर्धारित की गई है।.....क्या कहते हैं पार्टियों के पदाधिकारीभाजपा जिला अध्यक्ष रिगजिन हायरपा ने कहा कि विकास मंच यदि बिना किसी शर्त समर्थन देने के लिए तैयार होता है, तो पार्टी इस पर मंथन कर सकती है। विकास मंच के मीडिया प्रभारी काकू शर्मा ने कहा कि मंच कांग्रेस के बजाय भाजपा को समर्थन देने के पक्ष में है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दोरजे लारजे ने कहा कि विकास मंच कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार होता है तो पार्टी स्तर पर इस पर विचार किया जाएगा।