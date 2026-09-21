Kullu News: प्रभावित परिवारों को एनएचपीसी ने बांटी राशन किट
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:10 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:10 PM IST
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सैंज (कुल्लू)। सैंज घाटी के पालचरा गांव में एनएचपीसी की टनल से हुए पानी के रिसाव के बाद प्रभावित आठ परिवारों को सोमवार को राहत मिली। पार्वती जलविद्युत परियोजना प्रबंधन ने प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरित की। किट में आटा, चावल, दाल, तेल समेत रोजमर्रा की जरूरत का सामान शामिल है। परियोजना प्रबंधन की टीम ने पालचरा गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री दी।
जलविद्युत परियोजना चरण-दो के महाप्रबंधक रंजीत सिंह ने प्रभावित परिवारों को कंपनी की ओर से रहने के लिए किराया देने की बात भी कही। रविवार को प्रभावित परिवारों तक किसी तरह की राहत सामग्री नहीं पहुंची थी। इसके चलते उन्हें दूसरे लोगों के घरों में शरण लेनी पड़ी। सोमवार को परियोजना प्रबंधन की ओर से राहत सामग्री पहुंचाए जाने से प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिली। राहत सामग्री भाग चंद, ऐलू देवी, जयराम, झावे राम, ऐले राम, ठाकुर दास, लुदर चंद और छपे राम को दी गई।
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दिनभर निहारते रहे तबाही का मलबा
प्रभावित परिवार सोमवार को दिनभर तबाह हुए घरों के मलबे को निहारते रहे। हादसे में तीन घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि क्षेत्र में इससे पहले भी ऐसी तबाही हो चुकी है, बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। घटनास्थल पर सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने भी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। टीम ने प्रभावित क्षेत्र और क्षतिग्रस्त घरों का निरीक्षण किया।
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जलविद्युत परियोजना चरण-दो के महाप्रबंधक रंजीत सिंह ने प्रभावित परिवारों को कंपनी की ओर से रहने के लिए किराया देने की बात भी कही। रविवार को प्रभावित परिवारों तक किसी तरह की राहत सामग्री नहीं पहुंची थी। इसके चलते उन्हें दूसरे लोगों के घरों में शरण लेनी पड़ी। सोमवार को परियोजना प्रबंधन की ओर से राहत सामग्री पहुंचाए जाने से प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिली। राहत सामग्री भाग चंद, ऐलू देवी, जयराम, झावे राम, ऐले राम, ठाकुर दास, लुदर चंद और छपे राम को दी गई।
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दिनभर निहारते रहे तबाही का मलबा
प्रभावित परिवार सोमवार को दिनभर तबाह हुए घरों के मलबे को निहारते रहे। हादसे में तीन घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि क्षेत्र में इससे पहले भी ऐसी तबाही हो चुकी है, बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। घटनास्थल पर सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने भी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। टीम ने प्रभावित क्षेत्र और क्षतिग्रस्त घरों का निरीक्षण किया।
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