Kullu News: दशहरा के मंच पर दिखेगी महिला शक्ति, झलकेगी कुल्लवी संस्कृति

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महिला मंडलों की प्रस्तुतियों के लिए महिला सशक्तीकरण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, कुल्लवी संस्कृति के संरक्षण और आत्मनिर्भरता जैसे विषय निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं सामाजिक जागरूकता के साथ स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देंगी।26 अक्तूबर को ढालपुर के रथ मैदान में आयोजित होने वाले लालड़ी नृत्य में ये महिलाएं कुल्लवी परिधान में भाग लेंगी। इस दौरान 15 देशों से आए कलाकार भी शामिल होंगे। कुल्लवी वेशभूषा में महिलाओं का सामूहिक लालड़ी नृत्य उत्सव के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहेगा। महिला मंडलों की बड़ी भागीदारी से इस आयोजन की भव्यता बढ़ने की उम्मीद है।.....विकास खंड कुल्लू के दायरे में पंजीकृत दो सौ के करीब महिला मंडलों को दशहरा उत्सव से पहले निमंत्रण भेजा गया है। अभी तक 92 महिला मंडलों ने पंजीकरण कर लिया है। 26 अक्तूबर तक और भी पंजीकरण होने की उम्मीद है। महिलाओं से स्थानीय परिधान में शामिल होने का आग्रह किया गया है।-लक्ष्मी चंद शर्मा, विकास खंड अधिकारी, कुल्लू0000