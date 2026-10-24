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Kullu News: बैंककर्मियों को सिखाए नकली नोटों की पहचान के तरीके

Sat, 24 Oct 2026 11:46 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:46 PM IST
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Bank staff taught how to identify counterfeit notes
केलांग (लाहौल-स्पीति)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के चंडीगढ़ स्थित निर्गम विभाग की ओर से सिस्सू में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसमें लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों के करीब 70 बैंककर्मियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें नकली भारतीय मुद्रा नोटों की पहचान और बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं की जानकारी दी गई।
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आरबीआई के महाप्रबंधक संजय कुमार बागड़ी ने बैंककर्मियों को बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं, नोट वापसी नियमों (एनआरआर) और नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) की पहचान के बारे में जानकारी दी।
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प्रशिक्षण का उद्देश्य बैंककर्मियों को मुद्रा से जुड़े नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ नकली नोटों की पहचान करने में उनकी दक्षता बढ़ाना रहा। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक नवीन मिश्रा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक जफर इकबाल, पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक आरसी झा और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक राजीव कुमार रंजन सहित अन्य बैंक अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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