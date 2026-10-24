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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Mega-rally to be held in Delhi to protect the vote: Kamalkant

वोट की रक्षा के लिए दिल्ली में होगी महारैली : कमलकांत

Sat, 24 Oct 2026 11:41 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:41 PM IST
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Mega-rally to be held in Delhi to protect the vote: Kamalkant
कुल्लू। राजधानी दिल्ली में एक नवंबर को महारैली होगी। इसमें कांग्रेस और उसके गठबंधन में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल होंगे।
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मतदाता सूची से कथित तौर पर वोट काटे जाने के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव के जरिए करोड़ों मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है। पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आब्जर्वर कमलकांत शर्मा ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता में कही।
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उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के कुछ फैसलों पर उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने भी असहमति जताई थी। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी और हर मतदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाएगी। हिमाचल प्रदेश में मंडी, बिलासपुर, सोलन, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में पार्टी कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के मत का समान महत्व है। संवाद
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