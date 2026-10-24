वोट की रक्षा के लिए दिल्ली में होगी महारैली : कमलकांत

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मतदाता सूची से कथित तौर पर वोट काटे जाने के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव के जरिए करोड़ों मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है। पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आब्जर्वर कमलकांत शर्मा ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता में कही।उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के कुछ फैसलों पर उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने भी असहमति जताई थी। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी और हर मतदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाएगी। हिमाचल प्रदेश में मंडी, बिलासपुर, सोलन, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में पार्टी कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के मत का समान महत्व है। संवाद