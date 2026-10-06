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नौ को कुल्लू आएंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा : गोविंद

Tue, 06 Oct 2026 10:52 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 10:52 PM IST
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Union Minister Nadda to visit Kullu on the 9th: Govind
कुल्लू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा नौ अक्तूबर से कुल्लू-लाहौल के दौरे पर होंगे। पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू में पत्रकारों से जानकारी साझा करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री नौ अक्तूबर शाम कुल्लू पहुंचेंगे। 11 अक्तूबर को पतलीकूहल में जनसभा को संबोधित करेंगे।
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उन्होंने आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे जनसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें। उन्होंने कहा कि रात्रि विश्राम वह मनाली में करेंगे। 12 को लाहौल-स्पीति मुख्यालय में आईसीएमआर परियोजना का शिलान्यास करेंगे। केंद्र सरकार ने आईसीएमआर परियोजना को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। संवाद
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