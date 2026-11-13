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Kullu News: रोहतांग में बर्फबारी देखने के लिए उमड़े सैलानी

Fri, 13 Nov 2026 05:50 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 05:50 PM IST
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Tourists flock to Rohtang to witness snowfall
मौसम खुलने पर फोर बाई फोर वाहनों को मिली रोहतांग दर्रा जाने की अनुमति
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संवाद न्यूज एजेंसी
मनाली। पर्यटन नगरी मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रे में करीब 15 सेंटीमीटर और मढ़ी में लगभग 5 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मौसम खुलने के बाद प्रशासन ने फोर बाई फोर वाहनों को रोहतांग दर्रे तक जाने की अनुमति दी। पर्यटकों ने बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच जमकर मस्ती की।
सुबह बर्फबारी शुरू होने और सड़क पर फिसलन बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर मढ़ी से रोहतांग दर्रे की ओर वाहनों की आवाजाही रोक दी थी। दोपहर तक इस मार्ग पर केवल आपातकालीन वाहनों को ही जाने की अनुमति थी। पुलिस ने गुलाबा बैरियर पर भी पर्यटकों और वाहन चालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। जो पर्यटक वाहन पहले ही मढ़ी तक पहुंच चुके थे, उन्हें सुरक्षित मनाली की ओर वापस भेज दिया गया।
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दोपहर बाद मौसम खुलने पर प्रशासन ने सड़क की स्थिति का जायजा लिया और फोर बाई फोर वाहनों को रोहतांग दर्रे तक जाने की अनुमति दी। एसडीएम मनाली गुंजीत सिंह चीमा ने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए सुबह रोहतांग की ओर वाहनों की आवाजाही रोकी गई थी। मौसम खुलने और परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद फोर बाई फोर वाहनों को रोहतांग दर्रे तक भेजा गया। संवाद
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