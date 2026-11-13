Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   'Pahadi Sanjh' to be held at Atal Sadan on November 25: Dinesh

अटल सदन में 25 नवंबर को होगी पहाड़ी सांझ : दिनेश

Fri, 13 Nov 2026 04:13 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 04:13 PM IST
विज्ञापन
'Pahadi Sanjh' to be held at Atal Sadan on November 25: Dinesh
कुल्लू। सूत्रधार कला संगम संस्था की बैठक शुक्रवार को सूत्रधार भवन के कार्यालय में हुई। संस्था के अध्यक्ष दिनेश सेन की अध्यक्षता में हुई बैठक कर आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम पहाड़ी सांझ की तैयारियों पर चर्चा की। यह कार्यक्रम 25 नवंबर को अटल सदन कुल्लू में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य हिमाचल की लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाओं को मंच देना है। कार्यक्रम में सूत्रधार कला संगम के साथ प्रदेश के अन्य कलाकार भी प्रस्तुतियां देंगे।
विज्ञापन

मुख्य आकर्षण सुप्रसिद्ध हिमाचली लोक गायक पीयूष राज की विशेष प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उपाध्यक्ष कंवर वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम पहाड़ी सांझ अटल सदन के सभागार में सायं 5:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जाएगा। इसमें कलाकार प्रो. दीपक गौतम, धर्मेंद्र शर्मा, लाल सिंह, रोजी, ट्विंकल, जीवन बुडाल, संजय पुजारी, अर्पिता ठाकुर, अनुष्का, करिश्मा व विजय अपनी प्रस्तुति देंगे। बैठक में संस्था के संरक्षक राजेंद्र सूद, उपाध्यक्ष कंवर वीरेंद्र सिंह, महासचिव अतुल गुप्ता, वित्त सचिव जोगिंद्र ठाकुर, तिलक राज चौधरी आदि उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed