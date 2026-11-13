Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Pensioners' protest continues in Dhalpur

Kullu News: ढालपुर में पेंशनरों का धरना जारी

Fri, 13 Nov 2026 04:56 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 04:56 PM IST
विज्ञापन
Pensioners' protest continues in Dhalpur
कुल्लू। संयुक्त संघर्ष समिति ने पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को दूसरे दिन भी ढालपुर स्थित पार्क में धरना दिया। यह धरना पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक चला। प्रदेशभर में पेंशनर मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल्लू में यह धरना 17 नवंबर तक जारी रहेगा। धरने के माध्यम से पेंशनर लंबित मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने का प्रयास कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष इंद्रदत्त शर्मा ने कहा कि धरने के दूसरे दिन विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों ने बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित की।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि कर्मचारी करीब 60 वर्ष की आयु तक सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। पेंशनरों की लंबित मांगों का समाधान नहीं होने से उनमें रोष है। इस आंदोलन में पेंशनरों के 18 संगठन शामिल हैं। सभी संगठन एकजुट होकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इंद्रदत्त शर्मा ने बताया कि 19 नवंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में प्रदेशभर के पेंशनर एकत्रित होकर विरोध रैली निकालेंगे। इसके बाद विधानसभा का घेराव किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed