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Kullu News: चाचा नेहरू को याद कर नौनिहालों ने मनाया बाल दिवस

Fri, 13 Nov 2026 04:10 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 04:10 PM IST
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Children celebrated Children's Day by remembering Chacha Nehru.
नग्गर (कुल्लू)। परी एंजल मॉडल स्कूल लरांकेलो में बाल दिवस उत्साह के साथ मनाया। विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न मनोरंजक खेलों, गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया।
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नौनिहालों ने सभी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। शिक्षकों ने भी नौनिहालों के मनोरंजन के लिए कई रोचक गतिविधियां आयोजित कीं। पूरा विद्यालय बच्चों की हंसी और उमंग से गूंज उठा। वहीं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। बच्चों के प्रति उनके विशेष स्नेह के कारण उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। प्रधानाचार्य प्रोमिला ठाकुर ने नौनिहालों को जीवन में मेहनत, अनुशासन और अच्छे संस्कार अपनाने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन की ओर से उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दीं और उपहार भी वितरित किए। संवाद
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