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Kullu News: जलोड़ा में खाई में गिरी बाइक, पर्यटक की मौत

Sun, 20 Sep 2026 10:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:59 PM IST
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Tourist dies after bike falls into a gorge in Jaloda.
बंजार (कुल्लू)। नेशनल हाईवे-205 पर जलोड़ी से बंजार लौट रहे पर्यटक दंपती की बाइक रविवार दोपहर बाद जलोड़ा के समीप हादसे का शिकार हो गई। बाइक अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गहरी खाई में उतरकर घायल महिला को बाहर निकाला। उसे उपचार के लिए बंजार अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। दोनों पर्यटक केरल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार दोनों ने बाइक किराये पर ली थी और जलोड़ी घूमने के बाद बंजार की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान जलोड़ा के पास बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। संवाद
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