Kullu News: जलोड़ा में खाई में गिरी बाइक, पर्यटक की मौत

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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गहरी खाई में उतरकर घायल महिला को बाहर निकाला। उसे उपचार के लिए बंजार अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है।मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। दोनों पर्यटक केरल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार दोनों ने बाइक किराये पर ली थी और जलोड़ी घूमने के बाद बंजार की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान जलोड़ा के पास बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। संवाद