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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Thela School secured the first position in both the solo song and group song categories.

Kullu News: एकल गीत में आनी, समूह गान में ठेला स्कूल रहा प्रथम

Sat, 26 Sep 2026 10:50 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:50 PM IST
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Thela School secured the first position in both the solo song and group song categories.
भुंतर स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी के मैच में दमखम दिखाते ​खिलाड़ी।-संवाद
भुंतर (कुल्लू)। राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय बजौरा में शनिवार को अंडर-14 छात्र वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत रूप से समापन हुआ। इस अवसर पर हवाई अड्डा निदेशक सिद्धार्थ कदम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
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एकल गीत प्रतियोगिता में आनी स्कूल ने पहला स्थान हासिल किया। पुंथल दूसरे और ठेला तीसरे स्थान पर रहा। समूह गान प्रतियोगिता में ठेला स्कूल ने प्रथम स्थान हासिल किया। आनी स्कूल दूसरे स्थान पर रहा। नाटक प्रतियोगिता में पुंथल ने पहला और न्यूल ने दूसरा स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भट्टी के छात्र अंकित ने पहला स्थान हासिल किया। देवांग भुलंग दूसरे और अंशुमन कुल्लू तीसरे स्थान पर रहे। संवाद
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