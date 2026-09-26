Kullu News: भुंतर से गदौरी साहिब तक निकली शोभायात्रा

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शोभायात्रा के दौरान सत श्री अकाल के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालु बाबा श्रीचंद जी महाराज का गुणगान करते हुए गदौरी साहिब पहुंचे। इस दौरान गतका दल ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। प्रदर्शन देखने के लिए जगह-जगह लोगों की भीड़ जुटी रही। विज्ञापन

शोभायात्रा में श्रद्धालुओं का सेवा भाव भी देखने को मिला। महिला श्रद्धालुओं ने आगे-आगे चलकर सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं, रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। संगत ने लोगों को प्रसाद वितरित कर सेवा की। गदौरी साहिब पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मत्था टेका और बाबा श्रीचंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया। प्रकाश पर्व के अंतिम दिन 27 सितंबर को संत सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें संत महापुरुष और धार्मिक विद्वान संगत को गुरु उपदेश और आध्यात्मिक विचारों से अवगत करवाएंगे। रविवार को मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर परामर्श देंगे। संवाद शोभायात्रा के दौरान सत श्री अकाल के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालु बाबा श्रीचंद जी महाराज का गुणगान करते हुए गदौरी साहिब पहुंचे। इस दौरान गतका दल ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। प्रदर्शन देखने के लिए जगह-जगह लोगों की भीड़ जुटी रही।शोभायात्रा में श्रद्धालुओं का सेवा भाव भी देखने को मिला। महिला श्रद्धालुओं ने आगे-आगे चलकर सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं, रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। संगत ने लोगों को प्रसाद वितरित कर सेवा की। गदौरी साहिब पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मत्था टेका और बाबा श्रीचंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया। प्रकाश पर्व के अंतिम दिन 27 सितंबर को संत सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें संत महापुरुष और धार्मिक विद्वान संगत को गुरु उपदेश और आध्यात्मिक विचारों से अवगत करवाएंगे। रविवार को मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर परामर्श देंगे। संवाद

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कुल्लू। तपोस्थान गुरुद्वारा गदौरी साहिब में बाबा श्रीचंद जी महाराज का 532वां प्रकाश पर्व धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तीन दिवसीय प्रकाश पर्व के तहत 25 से 27 सितंबर तक गुरुद्वारा परिसर में धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को भुंतर गुरुद्वारा साहिब से गदौरी साहिब तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इसमें पंच प्यारे समेत बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं और संगत ने भाग लिया।