Kullu News: 16,580 फीट ऊंचे शिंकुला दर्रे के लिए रवाना हुई रैली ऑफ हिमालया

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लाहुल-स्पीति और जंस्कार के दुर्गम क्षेत्रों से गुजरने वाली रैली में ऊंचे दर्रे, कठिन सड़कें और बदलता मौसम प्रतिभागियों की परीक्षा लेंगे। आयोजक सुरेश राणा ने बताया कि रैली मनाली से शुरू होकर जिस्पा, काजा, शिंकुला, कुंजुम दर्रा और पदम समेत कई दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। 27 सितंबर को रैली काजा, 28 सितंबर को काजा से जिस्पा और 29 सितंबर को जिस्पा से पदम पहुंचेगी। इसके बाद प्रतिभागी पदम से तेंजिला पास तक का सफर तय कर वापस पदम लौटेंगे। 30 सितंबर को रैली का समापन होगा।रैली ऑफ हिमालया की शुरुआत वर्ष 2021 में करीब 30 प्रतिभागियों के साथ हुई थी। अब इसमें देशभर से 200 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजकों के अनुसार आयोजन का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ लाहुल-स्पीति और लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और पर्यटन संभावनाओं को देश-दुनिया के सामने लाना है। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि ऐसे आयोजन मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मददगार हैं। संवाद