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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   The Unique Place of Kullu Dussehra in Religion and Culture: Anurag Sharma

धर्म और संस्कृति में कुल्लू दशहरा का विशिष्ट स्थान : अनुराग शर्मा

Sat, 24 Oct 2026 11:36 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:36 PM IST
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The Unique Place of Kullu Dussehra in Religion and Culture: Anurag Sharma
कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव देश के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में विशिष्ट स्थान रखता है। यह बात राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ के दर्शन करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि यहां भगवान रघुनाथ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों देवी-देवता अपने देवलुओं, कारदारों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ ढालपुर पहुंचते हैं।
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उन्होंने कहा कि कुल्लू दशहरा उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता भगवान रघुनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और देवी-देवताओं के सामूहिक समागम की परंपरा है। कुल्लू दशहरा आयोजन देवभूमि कुल्लू की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ करता है। वह कुल्लू दशहरा उत्सव में पहुंचे थे और शनिवार सुबह भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में पहुंचकर उन्होंने माथा टेका। संवाद
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