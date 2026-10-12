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Kullu News: कार सेवा दल ने 50 जरूरतमंदों के बनवाए हिमकेयर कार्ड

Mon, 12 Oct 2026 11:16 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:16 PM IST
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The Kar Seva Dal facilitated the creation of Himcare cards for 50 needy individuals.
कार सेवा संस्था द्वारा बनाए गए हिमकेयर कार्ड के साथ लाभार्थी और मुख्य चिकित्सा अ​धिकारी कुल्लू
कुल्लू। कार सेवा दल संस्था ने जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए पहल की है। संस्था की ओर से 50 जरूरतमंद लोगों के हिमकेयर कार्ड निशुल्क बनवाए गए। सोमवार को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणजीत सिंह ठाकुर ने लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
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कार सेवा दल संस्था क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में मरीजों और उनके तीमारदारों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। संस्था जरूरतमंदों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है। संस्था के अध्यक्ष मनदीप सिंह ने कहा कि मरीजों और जरूरतमंद परिवारों की मदद करना कार सेवा दल का मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संस्था हरसंभव सहयोग करती है। जरूरतमंदों के हिमकेयर कार्ड निशुल्क बनवाना भी इसी प्रयास का हिस्सा है। संवाद
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