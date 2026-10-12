Kullu News: सज गया मंच, गूंजे सुर, विद्यार्थी दिखा रहे हुनर

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मेजबान स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम कपूर सूद ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन सोमवार को विभिन्न विधाओं में मुकाबले हुए। इसमें अलग-अलग स्कूलों से पहुंचे विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। स्कूलों के प्रतिभागियों को नदियों के नाम दिए गए हैं। इनमें ब्यास, ताप्ती, झेलम, सिंधु, महानदी, चिनाब, जांस्कर, चंबा क्वारी, मेघना, सरयू, साबरमती, शारदा, नीलम, चंद्रा और रावी सहित अन्य नाम शामिल हैं। इन नामों के माध्यम से प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की अलग-अलग पहचान निर्धारित की गई है। विज्ञापन

स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वीर सिंह ने कहा कि प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थी अपनी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। संवाद मेजबान स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम कपूर सूद ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन सोमवार को विभिन्न विधाओं में मुकाबले हुए। इसमें अलग-अलग स्कूलों से पहुंचे विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। स्कूलों के प्रतिभागियों को नदियों के नाम दिए गए हैं। इनमें ब्यास, ताप्ती, झेलम, सिंधु, महानदी, चिनाब, जांस्कर, चंबा क्वारी, मेघना, सरयू, साबरमती, शारदा, नीलम, चंद्रा और रावी सहित अन्य नाम शामिल हैं। इन नामों के माध्यम से प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की अलग-अलग पहचान निर्धारित की गई है।स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वीर सिंह ने कहा कि प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थी अपनी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। संवाद

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कुल्लू। कहीं सुरों की मधुर गूंज सुनाई दी तो कहीं अभिनय के दम पर विद्यार्थियों ने मंच पर अपनी छाप छोड़ी। मौका था शहीद बालकृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू में सोमवार से शुरू हुई जिलास्तरीय छात्र वर्ग की सांस्कृतिक स्पर्धा का। प्रतियोगिता में जिले के 24 स्कूलों के करीब 350 विद्यार्थी अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 अक्तूबर तक चलने वाली इस स्पर्धा के पहले दिन एकल गान, समूह गान, शास्त्रीय गायन, वन एक्ट प्ले और संस्कृत गीता पाठ सहित विभिन्न विधाओं में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई।