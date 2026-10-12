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Kullu News: संगम टीम ने जीता एलपीएल सुपर-7 का खिताब

Mon, 12 Oct 2026 05:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 05:59 PM IST
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Sangam Team wins LPL Super-7 title.
फाइनल में लला मेमे गोशाल को हराया, विजेता-उपविजेता टीमें कीं सम्मानित
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संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (लाहौल-स्पीति)। यंग फार्मर क्लब बिलिंग और महिला मंडल बिलिंग की ओर से आयोजित लाहौल प्रीमियर लीग (एलपीएल) सुपर-7 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब संगम टीम ने अपने नाम किया। फाइनल में संगम टीम ने लला मेमे गोशाल को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। जिला परिषद अध्यक्ष ठिल्ले देचेन ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया।
फाइनल मुकाबले में लला मेमे गोशाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संगम टीम के सामने 55 रन का लक्ष्य रखा। संगम टीम ने शुभम के 28 रनों की बदौलत छह ओवर में लक्ष्य हासिल कर खिताब जीत लिया। विजेता टीम को 21 हजार रुपये और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता टीम को 10 हजार रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। तीसरे पुरस्कार की राशि एचआरटीसी-7 और बिलिंग लिजेंड टीम के बीच साझा की गई। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष ठिल्ले देचेन ने युवाओं को खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आयोजकों ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सहयोग देने के लिए महिला मंडल बिलिंग, युवाओं और अतिथियों का आभार जताया। संवाद
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कार्यक्रम में बीडीसी उपाध्यक्ष अमिता रावल, विपिन शाशनी, अशोक बाटा, ग्राम पंचायत कारदंग की उपप्रधान सुमिता यारपा, जिला परिषद सदस्य लोसर ठुकतन डोलमा, पूर्व बीडीसी सदस्य नवांग नमचीपा, एचआरटीसी केलांग के आरएम अंशित शर्मा, ग्राम पंचायत केलांग के उपप्रधान प्रमोद कुमार और पूर्व जिला परिषद सदस्य कुंगा बोध मौजूद रहे।
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