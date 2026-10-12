Kullu News: चंद्रभागा संगम पर घाट निर्माण के लिए नड्डा को सौंपा पत्र

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चंद्रभागा (ऋग्वेद में असिकनी और कालांतर में चिनाब) नदी का स्थान वैदिक काल से ही अत्यंत पवित्र रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महाभारत काल में द्रौपदी का अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन भी इसी संगम स्थल पर हुआ था। वर्ष 2016 में अशोक सिंहल के अस्थि विसर्जन के बाद से यहां प्रतिवर्ष सनातन और बौद्ध परंपराओं के संगम पर्व का आयोजन किया जाता रहा है। पंचायत प्रधान ने बताया कि अटल टनल रोहतांग के निर्माण के बाद क्षेत्र में पर्यटन का तेजी से विकास हुआ है। पिछले वर्ष ही 16 लाख वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई है। संवाद

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केलांग (लाहौल-स्पीति)। ग्राम पंचायत गौशाल के प्रधान रमेश सोलंकी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पौराणिक एवं पवित्र चंद्रभागा नदी के संगम स्थल पर भव्य घाट, स्तूप और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं का निर्माण करने का आग्रह किया है।