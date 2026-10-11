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Kullu News: हिमालयन मैराथन में तेजिन डोलमा बनीं पहाड़ों की उड़नपरी

Sun, 11 Oct 2026 11:09 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:09 PM IST
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Tenzin Dolma becomes the 'Flying Fairy of the Mountains' at the Himalayan Marathon.
मनाली में मैराथन के दौरान विजेता ​खिलाड़ी।-संवाद
मनाली। होटलियर एसोसिएशन की ओर से आयोजित पहली हिमालयन मैराथन में धावकों ने दमखम दिखाया। 42 किलोमीटर की मैराथन में तेंजिन डोलमा ने महिला वर्ग में पहला स्थान हासिल कर पहाड़ों की उड़नपरी का खिताब अपने नाम किया। केएम ज्योति दूसरे और दीपाक्ष ठाकुर तीसरे स्थान पर रहीं। पुरुष वर्ग में जतिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया, जबकि हेमंत राज दूसरे और आदित्य ठाकुर तीसरे स्थान पर रहे। पांच किलोमीटर की मैराथन के पुरुष वर्ग में मनीष कुमार ने पहला, अनुराग ठाकुर ने दूसरा और आदित्य पाल सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में तेंजिन लामो प्रथम, एकता ठाकुर द्वितीय और आरवी ठाकुर तृतीय स्थान पर रहीं।
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दस किलोमीटर की दौड़ के पुरुष वर्ग में राजीव ने पहला, अनीश ने दूसरा और अभिषेक ठाकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में सीमा ठाकुर ने पहला और एकता ठाकुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, 21 किलोमीटर की मैराथन के पुरुष वर्ग में यश ने पहला, अनीश ने दूसरा और विजय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में अनामिका प्रथम, मंजुला ठाकुर द्वितीय और साक्षी ठाकुर तृतीय स्थान पर रहीं। संवाद
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